Τρίκαλα: Διαπόμπευση 15χρονης μαθήτριας με ερωτικό βίντεο

Το βίντεο έφτασε στα χέρια της μητέρας της.

Σε μια απίστευτη και πρωτοφανή για τα Τρίκαλα καταγγελία προχώρησε το πρωί της Παρασκευής στον ραδιοφωνικό σταθμό “Ζυγός FM 100” από τη μητέρα ενός 15χρονου κοριτσιού.

Συγκεκριμένα η μητέρα του κοριτσιού ότι η κόρη της διαπομπεύεται με ερωτικό βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθώς διακρίνεται η ίδια σε ερωτικές πράξεις με 20χρονο. ανέφερεπου κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθώς διακρίνεται η ίδια σε ερωτικές πράξεις με 20χρονο.

Σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας το βίντεο το διέρρευσε ο ίδιος ο 20χρονος εδώ και λίγες εβδομάδες.

Η οικογένεια προχώρησε σε καταγγελία στην αστυνομία, στα τέλη Οκτωβρίου, δια του δικηγόρου της Δημήτρη Σαμαρτζή, ωστόσο δεν μπορούσε να προχωρήσει η διαδικασία καθώς δεν είχε το βίντεο στην κατοχή της.

Ωστόσο το βίντεο τις αμέσως επόμενες μέρες διέρρευσε σε ακόμη περισσότερους χρήστες και έφτασε στην κατοχή της ίδιας της μητέρας η οποία προχωρά άμεσα πλέον και με αποδεικτικά στοιχεία σε καταγγελία στις αρμόδιες αρχές εναντίον του 20χρονου.

Σημειώνεται ότι η μητέρα, πριν δημοσιοποιήσει το γεγονός, έκανε έκκληση στον 20χρονο να αποσύρει το βίντεο για να εισπράξει, σύμφωνα με αναφορές, απαξιωτική απάντηση από τον ίδιο και ύβρεις για την κόρη της.

Το κορίτσι, σύμφωνα με όσα αναφέρει ο δικηγόρος της οικογένειας , είναι σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση σε σημείο που να θέλει να δώσει τέλος στη ζωή της.

