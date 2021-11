Μαγνησία

Θρίλερ με τον θάνατο 51χρονου στο Αχιλλοπούλειο

Εξέπνευσε λίγα λεπτά μετά την μεταφορά του στα Επείγοντα. Για μοιραία πτώση του απο το φορείο κάνουν λόγο οι δικοί του άνθρωποι...

Σε θρίλερ, εν αναμονή της ιατροδικαστικής εξέτασης, εξελίσσεται ο θάνατος 51χρονου οικοδόμου από τα Κάτω Λεχώνια στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου.

Ο άτυχος Κώστας Παπασακελλαρίου απεβίωσε περίπου μία ώρα μετά την εισαγωγή του στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.

Η οικογένειά του αρνείται ότι η αιτία θανάτου ήταν τα παθολογικά αίτια. Λέει ότι κατά την παραμονή του στα Επείγοντα έπεσε από φορείο, χτύπησε στον αυχένα και κατέληξε.

Εντούτοις, πληροφορίες από νοσοκομειακούς κύκλους αναφέρουν ότι ο 51χρονος απώλεσε τις αισθήσεις του και είχε χαμηλό επίπεδο συνείδησης, όταν έπεσε από το φορείο κατά τη διενέργεια εξετάσεων, καθώς αντιμετώπιζε πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας και ήταν σε κρίσιμη κατάσταση.

Απάντηση στο θρίλερ της οικογένειας αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση, που παρήγγειλε να διενεργηθεί το Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, όπως συμβαίνει σε όλες τις ανάλογές περιπτώσεις.

Η νεκροψία θα διενεργηθεί πιθανότατα μεθαύριο Δευτέρα. Η σύζυγος του 51χρονου πρόκειται να δώσει κατάθεση στην Αστυνομία αύριο και να εξηγήσει κατά την άποψή της τι συνέβη, ενώ θα ασκήσει και μήνυση κατά παντός υπεύθυνου.

Πηγή: taxydromos.gr

