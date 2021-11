Αιτωλοακαρνανία

Κορονοϊός: Θετικός ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας Κοσμάς

Ανήκει στους ελάχιστους ανεμβολίαστους Μητροπολίτες, ενώ είχε παραπεμφθεί για ανυπακοή των εγκυκλίων της Ιεράς Συνόδου για τα μέτρα.

Θετικός στον κορονοϊό διαγνώστηκε ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας Κοσμάς. «Ο Μητροπολίτης παραμένει στην οικία του, με ήπια τα συμπτώματα και με την καθοδήγηση των ιατρών. Ευχή όλων μας να είναι ταχεία η ανάρρωση του Σεβασμιωτάτου», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της Μητρόπολης Αιτωλίας και Ακαρνανίας

Την Κυριακή, 14 Νοεμβρίου, ο Μητροπολίτης Κοσμάς ενθρόνισε τον νέο Ηγούμενο της Ιεράς Μονής Εισοδίων της Θεοτόκου Μυρτιάς Τριχωνίδος, αφού προηγουμένως χοροστάτησε στην ακολουθία του αρχιερατικού Εσπερινού. Έκτοτε δεν συμμετείχε σε λειτουργία και η απουσία του πυροδότησε περαιτέρω την φημολογία και την ανησυχία στους εκκλησιαστικούς κύκλους.

Είναι γνωστό σε όλους πως ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας ουδέποτε φόρεσε μάσκα ακόμη και σε συνθήκες έντονου συνωστισμού, ενώ έχει παραπεμφθεί σε εκκλησιαστικό ανακριτή για ανυπακοή των εγκυκλίων της Ιεράς Συνόδου για το Πάσχα.

Ανήκει εξάλλου στους ελάχιστους ανεμβολίαστους Μητροπολίτες.

