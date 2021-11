Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: φωτιά σε λεωφορείο με προσκυνητές από το Άγιον Όρος (βίντεο)

Το βανάκι μετέφερε Κύπριους επισκέπτες του Αγίου Όρους προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Στις φλόγες τυλίχτηκε βανάκι που μετέφερε εννέα άτομα, λίγα λεπτά μετά τις 9 το πρωί στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης- Νέων Μουδανιών κοντά στην περιοχή Λακκώματος. λίγα λεπτά μετά τις 9 το πρωί στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης- Νέων Μουδανιών κοντά στην περιοχή Λακκώματος.

το λεωφορειάκι μετέφερε Κύπριους επισκέπτες του Αγίου Όρους προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία», οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους, όπως και ο οδηγός του οχήματος. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία,«Μακεδονία», οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους, όπως και ο οδηγός του οχήματος.

Το όχημα υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές.

Για την κατάσβεση επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα. Τα ακριβή αίτια της φωτιάς παραμένουν άγνωστα.