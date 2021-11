Ιωάννινα

Ιωάννινα: Εισαγγελέας για τους αρνητές γονείς δεν στέλνουν τα παιδιά τους σχολείο

Πληθαίνουν τα περιστατικά γονέων-αρνητών των self test και της μάσκας που στερούν το δικαίωμα της εκπαίδευσης από τα παιδιά τους, τα οποία κινδεύουν να χάσουν τη χρονιιά λόγω αδικαιολόγητων απουσιών.

Όπως αποκάλυψε ο κ. Κώστας Καμπουράκης, διευθυντής Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων, «8 γονείς παιδιών της Πρωτοβάθμιας και 2 γονείς παιδιών της δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δεν στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο, παρά το γεγονός ότι έχουν ενημερωθεί από την Δ/νση της Περιφερειακής Εκπαίδευσης».

«Έχουν προειδοποιηθεί πως δεν μπορούν να στερούν το δικαίωμα εκπαίδευσης στα παιδιά τους. Έχουν ειδοποιηθεί οι κοινωνικές υπηρεσίες και ο κ. Εισαγελέας. Όπως είπε και η υφυπουργός Παιδείας, αναμένεται νομοθετική ρύθμιση ώστε να θεωρείται πλημμέλημα η άρνηση γονέων να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Για τα παιδιά του Δημοτικού, ο κίνδυνος απώλειας σχολικής χρονιάς προκύπτει όταν απουσιάσουν για τις μισές από τις ημέρες διδασκαλίας του σχολικού έτους. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ούτε πέρσι έρχονταν κάποια παιδιά στο σχολείο, για τους ίδιους λόγους και έχασαν την χρονιά. Θα φτάσουμε μέχρι τον Εισαγγελέα ώστε τα παιδιά να βρεθούν μέσα στο σχολικό περιβάλλον ξανά. Οι Διευθυντές των σχολείων έχουν μιλήσει πολλές φορές μαζί τους, τους έχουν προειδοποιήσει, αλλά κάποιοι επιμένουν. Προσκομίζουν κάποια χαρτιά που βρίσκουν από οργανώσεις υποστηρίζοντας πως η χρήση μάσκας ή τεστ είναι αντιεπιστημονική. Μερικοί από αυτούς είναι επιθετικοί», δήλωσε στην κάμερα της ΕΡΤ ο κ. Καμπουράκης.

