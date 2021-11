Κοινωνία

Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ειρηναίος: Απαλλαγή από τα καθήκοντά του, λόγω προβλημάτων υγείας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η απόφαση της Ιεράς Συνόδου Κρήτης άνοιξε τον δρόμο για να κηρυχθεί η θέση σε χηρεία και να ξεκινήσει η κούρσα της διαδοχής.

Την απαλλαγή του Αρχιεπισκόπου Κρήτης Ειρηναίου από τα καθήκοντα του αποφάσισε ομόφωνα σήμερα, η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης.

Η απόφαση, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, ελήφθη λόγω της βεβαρημένης κατάστασης της υγείας του, έπειτα και από τη σχετική γνωμάτευση των γιατρών που κλήθηκαν να τον εξετάσουν, όπως σε αυτές τις περιπτώσεις προβλέπει το άρθρο 39 του Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας της Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των φαβορί για την διαδοχή είναι: ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Ευγένιος, ο Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάννου Ανδρέας και ο Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου Αμφιλόχιος.

Για τα μέτρα κατά της πανδημίας στους Ιερούς Ναούς

Παράλληλα, κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου Κρήτης, συζητήθηκε και το θέμα των μέτρων που έχει λάβει η Κυβέρνηση για τις εκκλησίες.

Σύμφωνα με τους ιερείς, είναι πολύ δύσκολη η εφαρμογή των μέτρων στις εκκλησίες, καθώς δεν υπάρχει το ανάλογο προσωπικό για τον έλεγχο.

Συγκεκριμένα, η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης αναφέρει στην ανακοίνωσή της τα εξής:

«Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης συνήλθε σήμερα Τετάρτη 24 Νοεμβρίου του 2021 σε Συνοδική Συνεδρία με μείζον θέμα ημερησίας διατάξεως με μείζον θέμα τη συζήτηση και λήψης απόφασης σχετικά με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 39, παρ. 2 του Νόμου 4149/1961 περί καταστατικού χάρτου εν Κρήτης Ορθοδόξου Εκκλησίας ως προς το πρόσωπο του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ειρηναίου, προέδρου της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου εξαιτίας των χρονίων και μη αναστρέψιμων προβλημάτων της υγείας του.

Η Ιερά Σύνοδος λαμβάνοντας υπόψη της ενώπιον του προέδρου Πρωτοδικών Ένορκης Πιστοποιήσης των τριών ιατρών καθηγητών πανεπιστημίου, ομόφωνα αποφαίνεται περί της απαλλαγής του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ειρηναίου από τα καθήκοντά του και αποστέλλει την απόφασή της προς έγκριση ή μη προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Η Εκκλησία Κρήτης με σεβασμό στο πρόσωπο, την προσφορά και το έργο του Σεβασμιωτάτου προέδρου της κ. Ειρηναίου έλαβε ομόφωνα τη δύσκολη αυτή απόφαση.

Η Εκκλησία Κρήτης μέσα στις δυσκολίες της πανδημίας καλεί όλους τους ανθρώπους με υπευθυνότητα και σύνεση να σταθούμε ενώπιον αυτού του παγκόσμιου κινδύνου και να συμβάλουμε όλοι μαζί με όσα μέσα η ιατρική επιστήμη προσφέρει και με την τήρηση των μέτρων με πνεύμα ενότητας και αλληλοσεβασμού στην αντιμετώπιση της πανδημίας και την αποφυγή της διασποράς της.

Η Ιερά Σύνοδος καλεί τον πιστό λαό της εκκλησίας με προσευχή, σύνεση και προσοχή να διέλθουμε τις δυσκολίες των καιρών και να φτάσουμε αισίως να εορτάσουμε την μεγάλη χριστιανική εορτή των Αγίων Χριστουγέννων.»

Ειδήσεις σήμερα:

Πλεύρης: δεν θα αναβληθούν χειρουργεία που πρέπει να γίνουν

Κομισιόν: Θετική για Ελλάδα η 12η μεταμνημονιακή αξιολόγηση

Black Friday: δεκάλογος για την προστασία των καταναλωτών