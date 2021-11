Ημαθία

Βέροια: Ανήλικοι χτύπησαν και λήστεψαν ηλικιωμένο μέσα στο σπίτι του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νεαροί με τη χρήση βίας λήστεψαν 83χρονο μέσα στο σπίτι του. Του και έβγαλαν μαχαίρι και του πήραν τις οικονομίες...

Θύμα ληστείας από τρεις νεαρούς, μεταξύ αυτών κι ένας ανήλικος, έπεσε ένας 83χρονος στο σπίτι του, σε περιοχή της Αλεξάνδρειας Ημαθίας. Η ληστεία έγινε το απόγευμα της Τετάρτης, όταν οι δράστες μπήκαν στο σπίτι του ηλικιωμένου χτυπώντας προηγουμένως το κουδούνι. Το ανυποψίαστο θύμα τούς άνοιξε και τότε τον απείλησαν με μαχαίρι και τον ακινητοποίησαν με χρήση βίας, αρπάζοντας 350 ευρώ και προσωπικά του αντικείμενα.

Οι τρεις νεαροί συνελήφθησαν όμως λίγο αργότερα, σε αγροτική περιοχή κοντά στο σημείο, όπου έγινε η ληστεία. Πρόκειται για άτομα ηλικίας 17 έως 19 ετών, ελληνικής καταγωγής, που οδηγούνται στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών Βέροιας.

Ο 83χρονος μεταφέρθηκε προληπτικά στο Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρειας και είναι καλά στην υγεία του.

Ειδήσεις σήμερα:

Μεταβιβάσεις ακινήτων, διαζύγιο, βάπτιση, ίδρυση επιχείρησης με ένα κλικ

Εξαδάκτυλος: Υπάρχουν αντιφάσεις στα μέτρα - Οι ανεμβολίαστοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους

Ντιέγκο Μαραντόνα: η ζωή ενός θρύλου