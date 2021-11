Σέρρες

Κορονοϊός – Σέρρες: 60χρονος πέθανε δυο ώρες μετά τον εμβολιασμό του

Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία για τον θάνατο του σύμφωνα με το πόρισμα του ιατροδικαστή.

Ένας 60χρονος από το Σκούταρι στις Σέρρες έχασε χθες το μεσημέρι τη ζωή του, δύο ώρες μετά τον εμβολιασμό του. Ο άτυχος άντρας είχε εμβολιαστεί μέσω του προγράμματος «εμβολιασμός κατ΄ οίκον».

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο άτυχος άνδρας ένιωσε αδιαθεσία και κλήθηκε το ΕΚΑΒ αλλά οι διασώστες όταν έφτασαν εκεί δεν μπόρεσαν να του προσφέρουν κάποια βοήθεια και διαπίστωσαν τον θάνατο του.

Η σορός του μεταφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου πραγματοποιήθηκε η νεκροψία – νεκροτομή, για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το πόρισμα του ιατροδικαστή αποδίδει τον θάνατο του σε αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, το οποίο προήλθε από χρόνια καρδιακά προβλήματα που αντιμετώπιζε.

Ο ιατροδικαστής δεν βρήκε εμβολές ή ίχνη αλλεργικού σοκ που θα δικαιολογούσαν τυχόν παρενέργειες από το εμβόλιο κατά του κορονοϊού, σύμφωνα πάντα με το ίδιο ρεπορτάζ.

