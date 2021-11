Αρκαδία

Αρκαδία: Ορειβάτης έχασε τη ζωή του από αποκόλληση βράχου

Το δυστύχημα έγινε εν ώρα εκπαίδευσης ομάδας σε ορειβατικό πεδίο.

Με τραγικό τρόπο έχασε τη ζωή του ένας ορειβάτης, μετά από αποκόλληση βράχου στο Λεωνίδιο Αρκαδίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για έναν 40χρονο Γάλλο εκπαιδευτή αναρρίχησης, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα εν ώρα εκπαίδευσης ομάδας σε ορειβατικό πεδίο.

Ο ίδιος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

