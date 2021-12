Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - Απαγωγή 10χρονης : “Θέλω να τιμωρηθεί η κατηγορούμενη”, λέει η μητέρα

Ξεκινά η δίκη για την απαγωγή και την κακοποίηση της 10χρονης στη Θεσσαλονίκη. Η οικογένεια της μικρής και το αίτημα της κατηγορούμενης.

«Θέλω να τιμωρηθεί», δήλωσε για την 34χρονη που άρπαξε και κακοποίησε την κόρη της, η μητέρα της 10χρονης από τη Θεσσαλονίκη.

«Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα, ερχόμαστε εδώ για να υπερασπιστούμε το παιδί», είπε η μητέρα και τόνισε πως «σκέφτομαι τόσες μέρες πως θα έρθω αντιμέτωπη με την κατηγορουμένη»

«Θα ήθελα να τη ρωτήσω γιατί το έκανε, ποιος ήταν ο λόγος. Όποιος και να ήταν ο λόγος δεν κάνεις κάτι τέτοιο, δήλωσε.

Παράλληλα, δήλωσε σοκαρισμένη για τις καταγγελίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και σύμφωνα με τις οποίες η 34χρονη βίασε την ίδια της τη μητέρα και κακοποίησε σεξουαλικά τον αδερφό της.

«Δεν μπορώ να καταλάβω τι άνθρωπος είναι αυτή η κατηγορουμένη», ανέφερε σχετικά, τονίζοντας ότι, ανυπομονεί για την επιστροφή του παιδιού στο σπίτι, αφού μετά την σοκαριστική εμπειρία φιλοξενείται σε δομή ανηλίκων.

«Δεν έχει πει ούτε μια συγγνώμη»

“Η μάχη που θα δώσουμε σήμερα είναι μεγάλη“, τόνισε σε δηλώσεις της η θεία και νονά της 10χρονης, εξαπολύοντας πυρά προς την 34χρονη, την οποία κατηγόρησε πως «παραμένει αμετανόητη».

«Δεν έχει πει ούτε μια συγγνώμη. Συνεχίζουν με κάθε τρόπο να προσπαθούν να αποφύγουν την τιμωρία και το να γίνει η δική», είπε «ζητώντας «την εσχάτη των ποινών».

Αίτημα διακοπής της δίκης από την κατηγορούμενη

Αύριο το πρωί αναμένεται να ξεκινήσει ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης η αποδεικτική διαδικασία στη δίκη για την απαγωγή και σεξουαλική κακοποίηση της 10χρονης.

Η δίκη ήταν προγραμματισμένο να αρχίσει σήμερα, αλλά ο συνήγορος της 34χρονης βασικής κατηγορούμενης μετέφερε αίτημα στο δικαστήριο για ολιγοήμερη διακοπή, καθώς, όπως υποστήριξε σε γραπτή του δήλωση, βρίσκεται σε 10ήμερα «καραντίνα» στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου μετέβη το προηγούμενο διάστημα για ειδικές ιατρικές εξετάσεις.

Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα, ενώ δρομολογήθηκε η διαδικασία διορισμού νέου συνηγόρου. Ύστερα από ολιγόλεπτη διακοπή, οι δικαστές επανήλθαν στην έδρα, γνωστοποιώντας ότι η δίκη θα ξεκινήσει αύριο, έτσι ώστε η νέα υπεράσπιση της 34χρονης να λάβει γνώση της δικογραφίας.

“Ξεκίνησε η διαδικασία. Η υπεράσπιση υπέβαλε αίτημα διακοπής λόγω απουσίας του συνηγόρου της στο εξωτερικό. Το αίτημα αυτό απορρίφθηκε, το δικαστήριο συσκέπτεται και θα μπει ένας αυτεπάγγελτος συνήγορος που θα μελετήσει τη δικογραφία. Η υπεράσπιση για μια ακόμα φορά προσπάθησε να δημιουργήσει προσχώματα στη δίκη. Η δίκη όμως ξεκινάει είμαστε όλοι εδώ“, ανέφερε σε δηλώσεις της η Ανθούλα Ανάσογλου, δικηγόρος της οικογένειας της 10χρονης.

Η 34χρονη αντιμετωπίζει κατηγορίες για αρπαγή ανηλίκου με σκοπό μεταχείρισης σε ανήθικες ασχολίες, βιασμός, γενετήσια πράξη με ανήλικο ο οποίος δεν συμπλήρωσε τα 12 έτη, έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών.

Υπενθυμίζεται ότι το 18μηνο της προσωρινής κράτησης της 34χρονης, η οποία μετήχθη για τη δίκη από τις γυναικείες φυλακές Ελαιώνα Θηβών, λήγει στις 18 Δεκεμβρίου.

Πηγή: thestival.gr, ΑΠΕ - ΜΠΕ

