ΑΠΘ: Επίθεση με μπογιές στην Πρυτανεία (εικόνες)

Καταδρομική εισβολή από κουκουλοφόρους. Οι δράστες έγραψαν συνθήματα στους τοίχους.



Καταδρομική εισβολή στο κτίριο διοίκησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) πραγματοποίησε ομάδα ατόμων από τον αντεξουσιαστικό χώρο.

Περίπου 30 άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους εισέβαλαν στο κτίριο, έγραψαν με σπρέι υβριστικά συνθήματα στους τοίχους μέχρι τον έκτο όροφο όπου στεγάζονται διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, ενώ ανάρτησαν στην πρόσοψη του κτιρίου πανό και πέταξαν τρικάκια με συνθήματα αλληλεγγύης σε καταλήψεις.

Η επίθεση, σύμφωνα με εργαζόμενους στο κτίριο, διήρκεσε λίγα λεπτά, ενώ δεν υπήρξαν απειλές σε υπαλλήλους, ούτε άλλες υλικές ζημιές, πέραν των συνθημάτων που έγραψαν με σπρέι στους τοίχους.

