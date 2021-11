Θεσσαλονίκη

ΑΠΘ: Καταγγελία για ξυλοδαρμό φοιτητών από κουκουλοφόρους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για το περιστατικό υπέβαλαν μήνυση στο Α.Τ. Λευκού Πύργου, το οποίο διενεργεί προανάκριση.



Δύο απόφοιτοι του ΑΠΘ κατήγγειλαν ότι δέχθηκαν επίθεση από ομάδα κουκουλοφόρων, την ώρα που έπαιζαν το επιτραπέζιο παιχνίδι «Πέφτει η νύχτα στο Παλέρμο», στο κτίριο της Σχολής Φυσικών Επιστημών του Ιδρύματος.

Για το περιστατικό, το οποίο σύμφωνα με την καταγγελία έγινε το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, υπέβαλαν μήνυση στο Α.Τ. Λευκού Πύργου, το οποίο διενεργεί προανάκριση.

Όπως περιγράφουν σε ανακοίνωσή τους τα θύματα της επίθεσης, «μια κοπέλα απ’ αυτούς, έβγαλε μια λίστα με τα τέσσερα ονόματα των διαχειριστών της ομάδας του παλέρμο στο facebook και διαβάζοντας δυνατά τα ονόματα απαίτησε να της υποδείξουμε ποια είναι αυτά τα άτομα. Απ’ τους διαχειριστές της ομάδας, ήταν παρών μόνο ένας, τον οποίο αμέσως προσέγγισαν, περικύκλωσαν και άρχισαν να τον χτυπούν κολλώντας τον στον τοίχο».

«Χτυπούσαν φοιτητές και φοιτήτριες, χωρίς να δείχνουν τον παραμικρό δισταγμό. Αμέσως μόλις χτύπησαν τον έναν από μας, σπεύσαμε κάποιοι για να τον βοηθήσουμε αλλά είτε μας τράβηξαν με τη βία είτε άρχισαν να μας χτυπούν επίσης χωρίς λόγο», λένε.

Μάλιστα περιγράφοντας το περιστατικό, ένα από τα άτομα που δέχθηκε την απρόκλητη επίθεση αναφέρει λέγοντας πως: «Εμφανίστηκαν ξαφνικά καμιά 30αριά άτομα και άρχισαν να μας απειλούν και να μας χτυπούν με πολύ βάναυσο τρόπο». Στην συνέχεια λέει: «Οι τραμπούκοι μας έδιωξαν απ’ την Σχολή και μας συνόδευσαν μέχρι την έξοδο του Πανεπιστημίου, βάζοντας άτομα να προσέχουν τι θα κάνουμε. Για να μπορέσουμε, λοιπόν, να ειδοποιήσουμε τους φύλακες, θα έπρεπε να ξαναμπούμε μέσα στο Πανεπιστήμιο για να πάμε στο κτίριο διοίκησης όπου βρίσκονταν. Φαντάζεστε τι θα γινόταν αν επιχειρούσαμε κάτι τέτοιο, έχοντας τους τραμπούκους να μας παρακολουθούν; Προτιμήσαμε να μην ξαναμπούμε στο πανεπιστήμιο. Δεν είχαμε και κάποιο τηλέφωνο για να ενημερώσουμε τον Πρύτανη και επειδή ήδη κόντευε 12 το βράδυ και είχαμε φάει αρκετό ξύλο, το πρώτο που μας ήρθε στο μυαλό ήταν να στείλουμε σε γνωστούς μας στο facebook, Καθηγητές, ώστε να μας πουν τι να κάνουμε και πώς να κινηθούμε και να ζητήσουμε το τηλέφωνο του Πρύτανη».

«Η ομάδα μας, η ομάδα του παλέρμο, δεν είναι πολιτική ομάδα. Είναι ομάδα ψυχαγωγίας. Μαζευόμαστε και παίζουμε παλέρμο. Δεν συζητάμε για πολιτική, δεν κολλάμε αφίσες, δεν μοιράζουμε φυλλάδια, δεν μας ενδιαφέρει το τι πιστεύει ο καθένας πολιτικά», ξεκαθαρίζει.

«Όταν οι παραπάνω τραμπούκοι μας έδιωξαν, μας απείλησαν να μην ξαναπατήσουμε στον χώρο του Πανεπιστημίου αλλιώς θα μας σκοτώσουν», λέει ο φοιτητής.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός – νέα μέτρα: Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση

Άγιος Ανδρέας: Η Πάτρα τίμησε τον πολιούχο της (εικόνες)

Τουρκία - κακοκαιρία: Λεωφορεία “ασπίδα” για διανομείς