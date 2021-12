Κέρκυρα

Κέρκυρα: Μαθήτριες κάνουν χρήση ναρκωτικών έξω από σχολείο (βίντεο)

Σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο με τις μαθήτριες να κάνουν χρήση σκληρών ναρκωτικών σε σοκάκι της παλιάς πόλης.



Τέσσερις μαθήτριες στην Κέρκυρα εντοπίστηκαν να κάνουν χρήση σκληρών ναρκωτικών σε σοκάκι της παλιάς πόλης.

Άφησαν τις μαθητικές τσάντες στην άκρη και πάνω στα σχολικά βιβλία άπλωσαν τα ναρκωτικά. Οι εικόνες με τις ανήλικες μαθήτριες στην Κέρκυρα να κάνουν χρήση σε απόσταση «αναπνοής» από σχολικές δομές νηπιαγωγείων, δημοτικών και γυμνασίων, σοκάρουν.

Η ώρα είναι 08:45 το πρωί της Τετάρτης. Την ώρα που οι υπόλοιποι μαθητές βρίσκονται στις σχολικές αίθουσες, οι τέσσερις κοπέλες κάθονται σε σοκάκι της παλιάς πόλης της Κέρκυρας και όπως φαίνεται και στο βίντεο κάνουν χρήση «σκληρών» ναρκωτικών.

Στόχος της δημοσιοποίησης του βίντεο από την εφημερίδα "Κέρκυρα Σήμερα" με τις κοπέλες να κάνουν χρήση ναρκωτικών είναι η ευαισθητοποίηση των κατοίκων του νησιού, των αρμόδιων δομών αλλά και των ίδιων των οικογενειών των κοριτσιών, που φαίνεται να έχουν μπει στον αδιέξοδο ατραπό της χρήσης ουσιών.

