Κρέστενα: Σύγκρουση φορτηγών στην εθνική οδό Πατρών-Πύργου (εικόνες)

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην εθνική οδό Πατρών-Πύργου, στο ύψος των Κρεστένων.

Δύο φορτηγά συγκρούστηκαν, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα να προκληθεί χάος στο σημείο και τα εμπορεύματα που μετέφεραν να διασκορπιστούν στο οδόστρωμα.

Δεν υπάρχουν για την ώρα πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας των οδηγών.

