Κορονοϊός - Λαμία: “τελευταίο αντίο” στην 14χρονη (εικόνες)

Συγκινούν οι συμμαθητές της, με τα μηνύματα που έγραψαν στο θρανίο της άτυχης Κέλλυς. Τι έδειξε το ιατροδικαστικό πόρισμα για τις αιτίες θανάτου του κοριτσιού.

Ανείπωτος πόνος στη Λαμία για τον αδόκητο χαμό της μαθήτριας του 4ου Γυμνασίου, που το γλυκό χαμόγελό της «έσβησε» το απόγευμα του Σαββάτου στα Επείγοντα του ΓΝ Λαμίας.

Σήμερα Τρίτη (07/12/21) στις 11:00' το πρωί στον Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου, στα Γαλανέικα Λαμίας, οι δικοί της άνθρωποι, οι φίλοι, οι συμμαθητές και όλη η εκπαιδευτική κοινότητα θα πει το τελευταίο αντίο στην 14χρονη Κυριακή (Κέλλυ) Ζανιά, που «έφυγε» τόσο άδικα και πρόωρα, βυθίζοντας στο πένθος όλη τη Λαμία.

Επιθυμία της οικογένειας είναι αντί στεφάνων, να ενισχυθεί οικονομικά το φιλόπτωχο ταμείο του Αγίου Αθανασίου, γι' αυτό και θα υπάρχει ειδικό κουτί στην είσοδο της εκκλησίας. Μετά την τελετή θα ακολουθήσει η ταφή στο χωριό Στίρφακα Λαμίας.

Το πρωί της Δευτέρας οι συμμαθήτριες και οι συμμαθητές της στο 4ο Γυμνάσιο Λαμίας άφησαν στο θρανίο της λουλούδια και έγραψαν μηνύματα για την αδικοχαμένη Κυριακή (Κέλλυ).

“Καλό Ταξίδι Κυριακή”, “Καλό παράδεισο…”, “…θα σε θυμόμαστε για πάντα”, “…να προσέχεις εκεί πάνω. Πάντα θα σε αγαπάμε πολύ” είναι μερικά μόνο από τα συγκλονιστικά μηνύματα των συμμαθητών της, όπως βλέπετε στη φωτογραφία του lamiareport.gr.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση μετά και τη νεκροψία - νεκροτομή που πραγματοποιήθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά, η 14χρονη υπέστη πνευμονικό οίδημα, ενώ νοσούσε από κορονοϊό. Να σημειωθεί πως αναμένονται και τα αποτελέσματα των υπολοίπων εξετάσεων, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι λόγοι που οδήγησαν στον θάνατό της.

«Κλείνει ένας τραγικός επίλογος, ενός αδόκητου χαμού», είπε μεταξύ άλλων μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» η δικηγόρος της οικογένειας της 14χρονης, Σοφία Σταυράκη.



Σύμφωνα με την κ. Σταυράκη η οικογένεια έχει διορίσει τεχνικό σύμβουλο, ο οποίος παραστάθηκε κατά την νεκροψία, σημείωσε και πρόσθεσε ότι η οικογένεια στην παρούσα φάση δεν μπορεί να κάνει κάποια δήλωση, καθώς δεν έχουν βγει τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, ενώ είναι σε εξέλιξη η ΕΔΕ για τον θάνατο της 14χρονης.



Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι μόλις η 14χρονη αισθάνθηκε αδιαθεσία η μητέρα της κατευθείαν ειδοποίησε το ΕΚΑΒ και πήγε στο νοσοκομείο, ενώ το παιδί δηλώθηκε ως κρούσμα στον ΕΟΔΥ, αμέσως όταν έκανε το τεστ και βγήκε θετικό.

