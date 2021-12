Ζάκυνθος

Ζάκυνθος - δολοφονία με παγοκόφτη: φυλάκιση με αναστολή για την 49χρονη

Τι ισχυρίστηκε η 49χρονη στην απολογία της, για τον φόνο του συντρόφου της, που είχε συνταράξει όλη την Ελλάδα.

Σε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών με αναστολή και με τους όρους της εμφάνισης στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής της, μια φορά το δίμηνο παράλληλα με επιτήρηση από επιμελητή κοινωνικής υπηρεσίας, καταδικάστηκε χθες από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Πατρών μια 49χρονη από νησί του Ιονίου, η οποία είχε σκοτώσει με παγοκόφτη τον Κενυάτη σύντροφό της, μετά από έντονο διαπληκτισμό.

Η γυναίκα κρίθηκε ένοχη μετά και από πρόταση του εισαγγελέα, για ανθρωποκτονία εν βρασμώ ψυχικής ορμής, ανατρέποντας την αρχική σε βάρος της καταδίκη, σε δεκαετή κάθειρξη και έτσι θα αφεθεί ελεύθερη.

Το έγκλημα είχε συμβεί τον Σεπτέμβριο του 2014, μέσα στο μπαρ που διατηρούσε το ζευγάρι στο νησί. Οι καυγάδες ήταν συχνοί και το ίδιο έγινε και το μοιραίο βράδυ. Ο τσακωμός τους συνεχίστηκε ακόμα κι όταν έφυγαν από το μαγαζί οι υπάλληλοι και οι θαμώνες και όσο περνούσαν οι ώρες, τόσο τα πράγματα γίνονταν χειρότερα.

Η κατηγορούμενη, σύμφωνα με την απολογία της στο δικαστήριο, είπε ότι δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει τον Αφρικανό σύντροφό της, αλλά να προστατεύσει την ίδια και την κόρη της. Εκείνο το βράδυ, ο άνδρας ήταν μεθυσμένος και όπως είπε, προσπάθησε να την πνίξει.

«Ηταν σκοτάδι και δεν έβλεπα. Εψαχνα στον πάγκο για κάποιο αντικείμενο, βρήκα ένα μαχαίρι που το είχαμε για να σπάμε τον πάγο και τον χτύπησα. Ηθελα να τον πονέσω, όχι να του αφαιρέσω τη ζωή…» είπε η κατηγορούμενη με λυγμούς στο δικαστήριο, που περιέγραψε μια ζωή, όπου το θύμα την ξυλοκοπούσε συνεχώς και πως όλα έγιναν ενώ βρισκόταν σε κατάσταση άμυνας.

Στο Δικαστήριο δεν παραστάθηκε πολιτική αγωγή, ενώ οι μάρτυρες που κατέθεσαν πιστοποίησαν πως η συμπεριφορά του θύματος ήταν άσχημη σε βάρος της κατηγορούμενης.

Η πρόεδρος του δικαστηρίου, της επισήμανε ότι αντιμετωπίστηκε με μεγάλη επιείκεια και πως από εδώ και στο εξής, θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτική. «Να κοιτάξετε τα παιδιά σας και την δουλειά σας», της είπε η πρόεδρος του ΜΟΕ Πάτρας.

Πηγή: pelop.gr

