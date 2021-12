Έβρος

Γυναικοκτονία στην Αλεξανδρούπολη: “σκότωσε στο ξύλο” μητέρα τριών παιδιών

Νέο σοκ από τον θάνατο της νεαρής γυναίκας, που έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον σύζυγο της. Υπέκυψε στα τραύματα της μετά από δύο ημέρες.

(εικόνα αρχείου)

Ακόμα ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας με τραγική κατάληξη καταγράφηκε στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Αλεξανδρούπολη.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ΘΡΑΚΗ ΝΕΤ, μια νεαρή γυναίκα, ηλικίας 29 ετών, που κατοικούσε στην περιοχή της Άβαντος, φέρεται να ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον επίσης νεαρής ηλικίας σύζυγό της, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η άμεση μεταφορά της στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης.

Οι πληροφορίες, όπως σημειώνει ο ιστότοπος pameevro.gr, αρχικά ανέφεραν ότι η κοπέλα νοσηλευόταν σε σοβαρή κατάσταση, όμως σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες δυστυχώς η άτυχη νεαρή γυναίκα άφησε μετά από δύο ημέρες την τελευταία της πνοή στο Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.

Το ζευγάρι έχει τρία παιδιά που πλέον έμειναν ορφανά από μητέρα, ενώ ο πατέρας τους είναι πλέον αντιμέτωπος με την Δικαιοσύνη.

Την τελευταία της πνοή μετά τον άγριο ξυλοδαρμό της από τον ίδιο της τον σύζυγο άφησε μία 29χρονη γυναίκα στην Αλεξανδρούπολη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η άτυχη γυναίκα, στις 5 Δεκεμβρίου επισκέφτηκε εσπευσμένα τα Επείγονται του Νοσοκομείου, μαζί με τον σύζυγό της, λέγοντας ότι έπεσε από σκάλα. Οι γιατροί άμεσα έκαναν εισαγωγή όπου και διαπίστωσαν ότι είχε ρήξη σπλήνας και ήπατος.

Η 29χρονη υποβλήθηκε σε τέσσερα χειρουργεία, ενώ λόγω του ότι εντοπίστηκε θετική και στον κορωνοϊό νοσηλευόταν στη ΜΕΘ κορονοϊού. Το βράδυ της Πέμπτης άφησε την τελευταία της πνοή.

