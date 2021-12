Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Γκαζάκια σε είσοδο κατοικίας

Προκλήθηκαν ζημιές στην είσοδο της πολυκατοικίας. Στο σημείο έσπευσε η Αστυνομία.



Δύο γκαζάκια τοποθέτησαν άγνωστοι, τα ξημερώματα, στην είσοδο διώροφης κατοικίας, στην Κάτω Τούμπα Θεσσαλονίκης.

Οι δράστες φαίνεται ότι πυροδότησαν τα γκαζάκια, πλην όμως αυτά δεν εξερράγησαν, ενώ ξέσπασε φωτιά, η οποία έκαψε μερικώς την πόρτα της εισόδου.

Στο σημείο κλήθηκε η πυροσβεστική και η αστυνομία. Το Τμήμα Ασφαλείας Τούμπας- Τριανδρίας έχει ξεκινήσει έρευνες για την υπόθεση.

