Θεσσαλονίκη: γκαζάκια σε εισόδους πολυκατοικιών

Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα των δραστών.

Άγνωστοι τοποθέτησαν γκαζάκια στις εισόδους δύο πολυκατοικιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, προκαλώντας μικροφθορές.

Επρόκειτο για τέσσερα γκαζάκια -δύο σε κάθε περίπτωση- που εξερράγησαν με διαφορά 15 λεπτών, μετά τις 3 τα ξημερώματα, επί των οδών Ολυμπιάδος και Γκράτσιου αντίστοιχα, σε μικρή απόσταση μεταξύ τους.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν μικρές εστίες φωτιάς, που σβήστηκαν όμως πριν αφιχθούν τα πυροσβεστικά οχήματα. Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστό τα κίνητρα των δραστών.

Αστυνομικοί της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης περισυνέλλεξαν υπολείμματα των εμπρηστικών μηχανισμών και τα απέστειλαν για εργαστηριακή εξέταση.

