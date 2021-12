Ηλεία

Μαθητές έβαλαν φωτιά σε Γυμνάσιο - Εικόνες ντροπής και καταστροφής

Βάνδαλοι δεν άφησαν τίποτα όρθιο σε σχολείο... Καμένες κουρτίνες και εξοπλισμός, σπασμένα τζάμια και φθορές σε δέκα αίθουσες.



Η παραβατικότητα χτύπησε “κόκκινο” στο 4ο γυμνάσιο Πύργου. Σύμφωνα με πληροφορίες μαθητές του σχολείου αλλά και εξωσχολικά άτομα φέρονται να είναι υπεύθυνα για την εικόνα που αντίκρισαν σήμερα η διευθύντρια και οι καθηγητές του σχολείου.

Καμένες κουρτίνες και εξοπλισμός, σπασμένα τζάμια, φθορές σχεδόν παντού σε δέκα αίθουσες, εικόνες ισοπέδωσης σε όλο το σχολείο.

Στην Διεύθυνση Αστυνομίας Ηλείας έσπευσαν ο αντιδήμαρχος Παιδείας Γιάννης Πλεμμένος, ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας Γιώργος Φωτεινόπουλος και η διευθύντρια του σχολείου κα Μπαντούνα για να καταγγείλουν το γεγονός στις Αρχές.

Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας για τις καταστροφές στο 4ο Γυμνάσιο

Με δήλωσή του ο διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας Γιώργος Φωτεινόπουλος τοποθετήθηκε για τα θλιβερά γεγονότα στο 4ο γυμνάσιο Πύργου.

"Επισκέφτηκα το 4ο Γυμνάσιο Πύργου και συνάντησα μια εικόνα πολύ δύσκολη. Στο ένα μέρος η διευθύντρια και οι καθηγητές του σχολείου να κλαίνε και στο άλλο μέρος πολλοί βανδαλισμοί.

Μια έντονη μυρωδιά καμένου, σπασμένες πόρτες, σπασμένα τζάμια , σπασμένα ηλεκτρικά, καμένες κουρτίνες, αναποδογυρισμένα θρανία, μια απίστευτη βιαιότητα. Θέλω να απευθυνθώ σε αυτούς τους μαθητές που έκαναν τους βανδαλισμούς και ειδικά στους γονείς τους και να τους πω ότι καταστρέφοντας το σχολείο τους είναι σαν να καταστρέφουν το σπίτι τους, είναι σαν να βάζουν φωτιά στο μέλλον τους.

Θέλω να τους παρακαλέσω να σκεφτούν τη καταστροφή που έκαναν, να προβληματιστούν και να μετανιώσουν. Προχωρήσαμε σε όλους τους νόμιμους τρόπους για να βρεθούν ποιοι τα έκαναν και να τιμωρηθούν παραδειγματικά.

Αμέσως στο σχολείο έφτασε και ο Αντιδήμαρχος παιδείας κος Πλεμμένος, καθώς και η αν. διευθύντρια παιδείας κα Ζάγκλη και ξεκίνησε αμέσως ο προγραμματισμός όλων των επιδιορθώσεων των ζημιών για να γίνει λειτουργικό και πάλι το σχολείο. Τους ευχαριστώ για την ανταπόκριση και τους ζητώ να γίνουν όλα πολύ γρήγορα. Για το πώς θα συνεχιστεί η μαθητική διαδικασία θα ενημερωθούν οι μαθητές από το σχολείο τους" είπε ο κ. Φωτεινόπουλος.

Πηγή: ilialive.gr

