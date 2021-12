Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: νεκρός άνδρας που σφηνώθηκε σε συρόμενη πόρτα

Νέα τραγωδία που «ξυπνά» μνήμες της μικρής Όλγας στο εργοστάσιο στην Αθήνα.

Άνδρας έχασε τη ζωή του, όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, «σφηνώθηκε» σε συρόμενη μεταλλική πόρτα, στις εγκαταστάσεις φαρμακαποθήκης, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Στο σημείο κλήθηκε η πυροσβεστική, αλλά όταν ο άνδρας -ηλικίας περίπου 35 ετών- απεγκλωβίστηκε ήταν ήδη νεκρός.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 6 το απόγευμα.

Ήδη οι Αρχές ξεκίνησαν έρευνες για τις συνθήκες θανάτου.

