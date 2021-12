Αιτωλοακαρνανία

Κακοκαιρία στην Αιτωλοακαρνανία: Έπεσε γέφυρα, καταστροφές στο οδικό δίκτυο (εικόνες)

Μεγάλες καταστροφές και προβλήματα άφησε πίσω της η κακοκαιρία που έπληξε τη χώρα.

Σημαντικά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία στην Αιτωλοακαρνανία καθώς οι ισχυρές βροχοπτώσεις και οι άνεμοι είχαν ως αποτέλεσμα να σημειωθούν κατολισθήσεις, καθιζήσεις, ενώ παράλληλα κατέρρευσε σιδηροδρομική γέφυρα στο Ευηνοχώρι.

Σύμφωνα με πληρφορορίες, κατέρρευσε τμήμα της γέφυρας όταν παρασύρθηκε κολώνα από τα ορμητικά νερά. Παράλληλα, υπήρξε καθίζηση σε μια κολώνα της γέφυρας του οδικού άξονα Αντιρρίου – Ιωαννίνων με αποτέλεσμα να εμφανιστεί καθίζηση και στο οδόστρωμα. Η τροχαία Μεσολογγίου διέκοψε την διέλευση όλων των οχημάτων και η κυκλοφορία είναι πλέον δυνατή μόνο μέσω της Ιόνιας Οδού.

Την ίδια ώρα σε μεγάλο μέρος του οδικού επαρχιακού δικτύου στην Αιτωλοακαρνανία παρατηρείται καθίζηση του εδάφους, ενώ έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις σε αρκετά σημεία. Η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία και σε αρκετά σημεία έχει διακοπεί.

