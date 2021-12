Πιερία

“Θεματοφύλακες του Συντάγματος”: Στις φυλακές Λάρισας οι προφυλακισθέντες

Προφυλακιστέοι τρεις κατηγορούμενοι μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι υπόλοιποι.



Στις φυλακές Λάρισας οδηγούνται οι τρεις κατηγορούμενοι, που με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκαν προφυλακιστέοι, μετά τις μαραθώνιες απολογίες στα Δικαστήρια Κατερίνης, για την υπόθεση αρπαγής του διευθυντή Γυμνασίου του Αιγινίου Πιερίας, την περασμένη Παρασκευή, από μέλη της αυτοαπουκαλούμενης ομάδας «Θεματοφύλακες του Συντάγματος».

Το μέτρο της προσωρινής κράτησης αποφασίστηκε για έναν 66χρονο και δύο 41 ετών άνδρες, στους οποίους η δικογραφία καταλογίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην τέλεση της αρπαγής. Ανάμεσά τους είναι ο φερόμενος ως «ενορχηστρωτής» του επεισοδίου αλλά κι εκείνοι που φαίνεται να φόρεσαν τις χειροπέδες στον διευθυντή πριν τον μεταφέρουν διά της βίας στο κοντινό αστυνομικό τμήμα.

Σε ό,τι αφορά τους οκτώ συγκατηγορούμενούς τους, ανάμεσά τους δύο γυναίκες αλλά και ο απόστρατος αξιωματικός της ΕΛΑΣ, αποφασίστηκε να αφεθούν ελεύθεροι με τους εξής περιοριστικούς όρους: εμφάνιση δύο φορές τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής όπου διαμένουν, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και απαγόρευση προσέγγισης οποιασδήποτε σχολικής μονάδας ανά την επικράτεια σε απόσταση μικρότερη των 500 μέτρων. Επιπλέον σε δύο επιβλήθηκε χρηματική εγγύηση ύψους 2000 ευρώ.

