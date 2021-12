Πιερία

Πιερία - “Θεματοφύλακες του Συντάγματος”: Στη φυλακή τρεις κατηγορούμενοι

Προφυλακίστηκαν για την αρπαγή του διευθυντή Γυμνασίου. Οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Τον δρόμο προς τη φυλακή “έδειξαν” ανακριτής και εισαγγελέας σε τρεις από τους 11 κατηγορούμενους για την αρπαγή του διευθυντή Γυμνασίου του Αιγινίου Πιερίας. Οι υπόλοιποι οκτώ αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και, κατά περίπτωση, με χρηματική εγγυοδοσία. Και οι τρεις προφυλακισθέντες είναι άνδρες, ένας 66χρονος και δύο 41χρονοι.

Η μαραθώνια διαδικασία των απολογιών ξεκίνησε στις 9.30 το πρωί και ολοκληρώθηκε γύρω στις 7 το βράδυ της Δευτέρας. Ακολούθησε πολύωρη σύσκεψη ανακριτή και εισαγγελέα, με τη σύμφωνη γνώμη των οποίων τους γνωστοποιήθηκε, περί τις 11 το βράδυ, η ποινική τους μεταχείριση.

Οι 11 κατηγορούμενοι, μέλη της αυτοαποκαλούμενης ομάδας “Θεματοφύλακες του Συντάγματος”, άρχισαν να μετάγονται από το πρωί τμηματικά, και ανά ομάδες, στον ανακριτή Κατερίνης, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για το πρωτοφανές επεισόδιο της περασμένης Παρασκευής, όταν πέρασαν χειροπέδες στον διευθυντή την ώρα που εκείνος προσερχόταν στο σχολείο και δια της βίας τον οδήγησαν στο κοντινό Αστυνομικό Τμήμα, όπου τελικώς συνελήφθησαν.

Στις απολογίες τους φαίνεται πως αρνήθηκαν τις εις βάρος τους αποδιδόμενες πράξεις τις οποίες χαρακτήρισαν «ψευδείς και κατασκευασμένες». Διαφώνησαν δε, με την κακουργηματική δίωξη της αρπαγής από κοινού, με την οποία βαρύνονται όλοι, τονίζοντας ότι δεν υπήρχε ούτε σχεδιασμός ούτε τέλεση της πράξης, από τη στιγμή που - όπως είπαν - οδήγησαν τον παθόντα στο Αστυνομικό Τμήμα.

Κατά πληροφορίες, ισχυρίστηκαν ότι πρόθεσή τους ήταν να διαμαρτυρηθούν για τα εφαρμοζόμενα υγειονομικά μέτρα κατά της διασποράς του κορονοϊού στην εκπαιδευτική κοινότητα και χαρακτηριστική ήταν η απολογία του κατηγορούμενου απόστρατου αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ., (που τελικώς αφέθηκε ελεύθερος υπό όρους), ο οποίος φέρεται να έκανε λόγο για «καλοπροαίρετη ειρηνική πρωτοβουλία» που όμως «είχε απροσδόκητη εξέλιξη».

«Εξέλιξη» για την οποία κάποιοι από τη μία φαίνεται να εμφανίστηκαν μετανιωμένοι, στην προφανή προσπάθειά τους να τύχουν ευνοϊκότερης ποινικής μεταχείρισης, αλλά από την άλλη επέρριψαν ευθύνες στο διευθυντή για την «αντίδρασή» του, όταν αντιλήφθηκε την παρουσία τους.

Αναφορικά με τη σχέση τους με την αυτοαποκαλούμενοι ομάδα “Θεματοφύλακες του Συντάγματος” πληροφορίες αναφέρουν ότι την αρνήθηκαν.

Οι περιοριστικοί όροι που επιβλήθηκαν σε όσους αφέθηκαν ελεύθεροι αφορούν τα εξής: Εμφάνιση δύο φορές τον μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής τους, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και απαγόρευση προσέγγισης οποιασδήποτε σχολικής μονάδας ανά την επικράτεια σε απόσταση μικρότερη των 500 μέτρων. Επιπλέον σε δύο κατηγορούμενους, έναν άνδρα και μία γυναίκα, επιβλήθηκε χρηματική εγγυοδοσία ύψους 2.000 ευρώ.

Ο δικηγόρος Βασίλης Νουλέζας, που εκπροσωπεί κάποιους εξ αυτών, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» είπε ότι αυτούς που εκπροσώπησε αφέθησαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Όπως είπε οι πελάτες του, ισχυρίζονται ότι δεν ήξεραν τι θα συμβεί, αλλά ότι θα επισκέπτονταν κάποια σχολεία για να μιλήσουν με εκπροσώπους τους για να ανταλλάξουν απόψεις για τα μέτρα προστασίας ακόμα και με τον εμβολιασμό. Σημείωσε ακόμα ότι οι εντολείς του, όταν σημειώθηκε το περιστατικό με τον γυμνασιάρχη, βρισκόντουσαν σε απόσταση τουλάχιστον 300 μέτρων. Τέλος, μιλώντας για τους «Θεματοφύλακες του Συντάγματος» είπε ότι ερμηνεύουν εσφαλμένα την διάταξη του Συντάγματος.

Υπενθυμίζεται ότι και οι 11, εννέα άνδρες και δύο γυναίκες, εκτός από την αρπαγή από κοινού, διώκονται για τα πλημμελήματα της συμμορίας, της διατάραξης λειτουργίας υπηρεσίας και της παραβίασης των μέτρων για την αποτροπή μολυσματικών ασθενειών. Κατά περίπτωση, διώκονται - επιπλέον - για απλή σωματική βλάβη, παραβίαση προσωπικών δεδομένων και διασπορά ψευδών ειδήσεων (όλα σε βαθμό πλημμελήματος).





