“Θεματοφύλακες του Συντάγματος”: Εισαγγελική έρευνα και για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης

Ενδεχόμενη δράση της ομάδας στην Αθήνα αναζητά η Εισαγγελία Πρωτοδικών.



Ενδεχόμενη δράση της ομάδας που αυτοαποκαλείται "Θεματοφύλακες του Συντάγματος" στην Αθήνα αναζητά η Εισαγγελία Πρωτοδικών, η οποία ξεκίνησε μεγάλη έρευνα με ερευνώμενο αδίκημα μεταξύ άλλων και αυτό της εγκληματικής οργάνωσης.

Η εντολή της προϊσταμένης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σωτηρίας Παπαγεωργακοπούλου προς τον εισαγγελικό λειτουργό που θα χειριστεί την έρευνα είναι να εξετάσει διεξοδικά αν προκύπτει δραστηριότητα προσώπων που μετέχουν στην εν λόγω οργάνωση εντός της Αθήνας, μέλη της οποίας σε πρόσφατα δημοσιεύματα εμφανίζονται σε φωτογραφία ντυμένα με στολές παραλλαγής και κρατώντας όπλα.

Αφορμή για την παρέμβαση της Εισαγγελέως αποτέλεσαν δημοσιεύματα στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο μετά το περιστατικό της αρπαγής εκπαιδευτικού από ομάδα προσώπων της εν λόγω οργάνωσης, στο Αιγίνιο Πιερίας. Μεταξύ των συλληφθέντων για την βίαιη πράξη κατά του εκπαιδευτικού ήταν και πρόσωπα που είναι από την Αττική.

Η εισαγγελική λειτουργός ζητά να ερευνηθεί αν οποιαδήποτε δράση των ομάδων αυτών έχει εκδηλωθεί σε περιοχές της Αθήνας με ερευνώμενα αδικήματα αυτά της διέγερσης σε ανυπακοή παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας αλλά ακόμα και αυτού που αφορά εγκληματική οργάνωση.

