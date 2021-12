Χανιά

Χανιά: Άνδρας έσωσε παιδιά από αυτοκίνητο που “έφυγε” σε κατηφόρα

Η ηρωική πράξη του άνδρα έσωσε τα δυο παιδιά που βρίσκονταν μέσα στο αυτοκίνητο.



Μια πράξη αυταπάρνησης που δεν συναντάται συχνά σήμερα, πραγματοποίησε Χανιώτης το βράδυ της Δευτέρας, σώζοντας δύο μικρά παιδιά που βρίσκονταν μέσα σε αυτοκίνητο, το οποίο ξαφνικά ξεκίνησε να κυλάει σε κατηφόρα χωρίς να υπάρχει οδηγός.

Το περιστατικό συνέβη στην οδό Κ. Μάνου στα Χανιά, περίπου στις 20:00 της Δευτέρας.

Δύο μικρά παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, νηπιακής ηλικίας αμφότερα, βρίσκονταν μέσα σε αυτοκίνητο που ξαφνικά ξεκίνησε να κινείται στην κατηφόρα, με κατεύθυνση την οδό Παναγούλη, όπου συνήθως υπάρχει αρκετή κίνηση αυτοκινήτων και το ατύχημα ήταν έτοιμο να συμβεί.

Ξαφνικά, ένας άνδρας μπαίνει με αυτοθυσία μπροστά στο κινούμενο αυτοκίνητο προσπαθώντας να το σταματήσει, με κίνδυνο να τραυματιστεί ο ίδιος. Το όχημα όμως συνέχιζε να κυλάει στην κατηφόρα, όση δύναμη κι αν έβαζε. Φωνάζει με αγωνία “δε μπορώ”!

Εκείνη τη στιγμή, διερχόμενος οδηγός που περνούσε από το σημείο του φώναξε να αφήσει το αυτοκίνητο να πέσει πάνω σε κάδους σκουπιδιών που βρίσκονταν παρακάτω για να κοπεί η φόρα του. Έτσι και έγινε και μόλις το αμάξι χτύπησε στους κάδους, ο Χανιώτης με γρήγορες κινήσεις άνοιξε την πόρτα και τράβηξε το χειρόφρενο, ακινητοποιώντας το όχημα.

Οι κάδοι έχουν φτάσει με ορμή στην είσοδο του ΕΚΟ λίγο πριν τη Παναγούλη. Τα παιδιά ουρλιάζουν στο αυτοκίνητο αλλά ευτυχώς δεν έπαθαν τίποτα, γυναίκες από τη διπλανή σχολή φωνάζουν. Ο διερχόμενος οδηγός αγκάλιασε τον σωτήρα και τον ρώτησε αν ήταν τα δικά του παιδιά.

“Όχι”, του απάντησε. “Να βάλουμε τους κάδους στη θέση τους”. Και μετά εξαφανίστηκε. Δεν περίμενε ούτε συγχαρητήρια, ούτε ευχαριστίες.

