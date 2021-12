Χανιά

Χανιά: Άνδρας βρέθηκε νεκρός σε φαράγγι (εικόνες)

Δύο τουρίστες εντόπισαν την σορό του άνδρα. Ποια ενδεχόμενα ερευνά η Αστυνομία.

Συναγερμός σήμανε στις αρχές στα Χανιά, καθώς ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στο φαράγγι της Αράδαινας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός κάτω από τη γέφυρα του φαραγγιού της Αράδαινας το μεσημέρι της Τετάρτης.

Τον άνδρα εντόπισαν δύο τουρίστες που άμεσα ειδοποίησαν της Αρχές οι οποίες σπεύδουν στο σημείο και οι οποίοι βρίσκονται σε σοκ.

Όλες οι ενδείξεις συνηγορούν πως πρόκειται για αυτοκτονία του άνδρα, ο οποίος "βούτηξε" στο κενό αφού πρώτα είχε αφήσει το αυτοκίνητό του στην άκρη της γέφυρας.

Μάλιστα, οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι ο νεκρός άνδρας σχεδίαζε την πράξη του εδώ και δύο ημέρες αφού είχε πάει ξανά και ξανά στο σημείο, το τελευταίο διάστημα.

Οι νεότερες πληροφορίες του αναφέρουν ότι πρόκειται για γνωστό Χανιώτη που διατηρούσε επιχείρηση στην πόλη των Χανίων και η ηλικία του 55 ετών περίπου.

Κλιμάκιο της Ανώπολης 5-6 άνδρες και η αστυνομία βρίσκονται στο σημείο και εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

πηγή: flashnews.gr

