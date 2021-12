Μαγνησία

Βόλος: Επιτέθηκε με πέτρες στα πεθερικά του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κυνηγούσε τα πεθερικά του με …καδρόνια και πέτρα! Έντρομοι οι γείτονες.

Αναστάτωση επικράτησε σε γειτονιά του Βόλου το απόγευμα της Δευτέρας, όταν ένας 46χρονος άνδρας μαινόμενος μετέβη στο σπίτι των πεθερικών του και τους επιτέθηκε με πέτρες και ξύλα.

Συγκεκριμένα, ο 46χρονος από την Αλβανία πήγε στο σπίτι και άρχισε να φωνάζει και να απειλεί. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την καταγγελία, προσπάθησε να χτυπήσει τον πεθερό του με ένα μεγάλο ξύλο που είχε στα χέρια του, ενώ πήρε πέτρες και τις πετούσε προς το μέρος της πεθεράς του με σκοπό να την τραυματίσει.

Οι γείτονες που είδαν το περιστατικό έντρομοι ειδοποίησαν την Αστυνομία και ο άνδρας, ο οποίος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές, συνελήφθη. Ο ίδιος αρνείται τη συμμετοχή στο περιστατικό.

Ο 46χρονος εμφανίστηκε στα Δικαστήρια με πατερίτσες και αφού του ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος, οδηγήθηκε στον ανακριτή. Ζήτησε προθεσμία για να ενημερωθεί ο συνήγορός του και θα απολογηθεί την Παρασκευή.

Ο άνδρας έχει συλληφθεί πολλές φορές για επεισόδια κατά της συζύγου του και του πεθερού του, καθώς τον έχει χτυπήσει και τον έχει απειλήσει με μαχαίρι. Φέρεται να είναι χρήστης ναρκωτικών και να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, ενώ το έχει σκάσει δύο φορές από ψυχιατρείο.

Πηγή: magnesianews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: 4801 νέα κρούσματα την Τετάρτη

Καιρός: Χιόνια και στα πεδινά την Πέμπτη

Στάθης Παναγιωτόπουλος: Ο Αντώνης Κανάκης συνομίλησε με την 30χρονη