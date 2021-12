Γρεβενά

Γρεβενά: νεκρή ηλικιωμένη – αναζητείται ο γιος της

Θρίλερ με το θάνατο ηλικιωμένης, καθώς αναζητείται ο γιος της.

Σε αναζήτηση ενός άνδρα 59 ετών από το Κοσμάτι Γρεβενών βρίσκεται η Αστυνομία προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες θανάτου της μητέρας του.

Ο 59χρονος φέρεται να είχε δηλώσει στις αρχές ότι βρήκε χθες το βράδυ την μητέρα του, ηλικίας 83 ετών, στο σπίτι τους χωρίς τις αισθήσεις της.

Όπως διαπίστωσαν οι αστυνομικοί η ηλικιωμένη ήταν νεκρή και κατόπιν εισαγγελικής εντολής ζητήθηκε η διενέργεια νεκροψίας- νεκροτομής.

Ο 59χρονος δεν βρέθηκε στο σπίτι κι αναζητείται.

