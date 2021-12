Χανιά

Χανιά: Ο ήρωας που έσωσε παιδιά σε ακυβέρνητο αυτοκίνητο μιλά στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Με αυτοθυσία προσπάθησε να ακινητοποιήσει το όχημα. Πώς αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.

Για το απίστευτο περιστατικό που εξελίχθηκε στα Χανιά, το βράδυ της Δευτέρας, με το αυτοκίνητο που άρχισε να... τσουλάει σε κατηφόρα, ενώ μέσα βρίσκονταν δύο μικρά παιδιά, και την αυτοθυσία που επέδειξε ο ίδιος, μίλησε στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” ο Νίκος Κουκλινός.

Όπως είπε, είχε πάει την κόρη του σε μία σχολή ρυθμικής, όταν αντιλήφθηκε πως ένα αυτοκίνητο άρχισε να κατεβαίνει στον δρόμο ανεξέλεγκτο. Η οδηγός προσπαθούσε να βάλει ζώνη στο κοριτσάκι, που βρισκόταν στο πίσω κάθισμα, όταν το χειρόφρενο “λύθηκε” κι εκείνη έπεσε στο οδόστρωμα.

«Ήταν ένα παιδάκι στο κάθισμα του συνοδηγού. Ή το χειρόφρενο δεν έπιανε καλά στο αυτοκίνητο ή το παιδάκι ακούμπησε με κάποιον τρόπο το χειρόφρενο», δήλωσε ο Νίκος Κουκλινός.

Περιέγραψε πως, χωρίς δεύτερη σκέψη, μπήκε μπροστά στο αυτοκίνητο και προσπάθησε να το συγκρατήσει. Ζητούσε απεγνωσμένα βοήθεια, καθώς αδυνατούσε να το σταματήσει.

Για καλή του τύχη, το αυτοκίνητο προσέκρουσε σε κάδους απορριμμάτων. Τότε, βρήκε την ευκαιρία να ζητήσει από το παιδί που βρισκόταν στη θέση του συνοδηγού να σηκώσει την ασφάλεια της πόρτας που ήταν κλειδωμένη. Άνοιξε την πόρτα και τράβηξε το χειρόφρενο…

«Ευτυχώς όλα πήγαν καλά», είπε και συμπλήρωσε: «Δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι το αυτοκίνητο δεν θα σταματούσε και θα έβγαινε στον κεντρικό δρόμο, προκαλώντας ατύχημα».

