Κακοκαιρία “Κάρμελ” – Τρίκαλα: Τα πρώτα χιόνια στο Περτούλι (εικόνες)

Η κακοκαιρία “Carmel” έκανε την εμφάνισή της στα ορεινά των Τρικάλων.

Η κακοκαιρία “Carmel” έδωσε τα πρώτα σημάδια της στα ορεινά των Τρικάλων, αφού χιονίζει από το χιονοδρομικό του Περτουλίου και πάνω.

Την ίδια ώρα, στα πεδινά εκδηλώνονται ασθενείς βροχοπτώσεις, αλλά και «τσουχτερό» κρύο.

Ο μηχανισμός, πάντως, είναι σε πλήρη ετοιμότητα για να διατηρήσει ανοιχτό το οδικό δίκτυο.

