Θεσσαλονίκη

Γυναικοκτονία στη Θεσσαλονίκη απέτρεψαν αστυνομικοί: Είχε το μαχαίρι στο λαιμό της!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την 18η γυναικοκτονία στην Ελλάδα κατάφεραν να αποτρέψουν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, όταν το θύμα κατάφερε να τους ενημερώσει, την τελευταία στιγμή.

Τέσσερις αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης και του οχήματος Πλατείας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, απέτρεψαν σήμερα το πρωί, την τελευταία κυριολεκτικά στιγμή, τη 18η γυναικοκτονία στην Ελλάδα. Κατά την άμεση επέμβαση τους σε οικία του κέντρου της πόλης, βρήκαν τον επίδοξο δράστη με το μαχαίρι στα χέρια, έτοιμο να δολοφονήσει τη συμβία του μπροστά στα έντρομα μάτια του ανήλικου παιδιού τους.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του GRTimes, όλα ξεκίνησαν περίπου στις 8 το πρωί, όταν το κέντρο της Άμεσης Δράσης δέχτηκε κλήση από γυναίκα που καλούσε σε βοήθεια, προλαβαίνοντας να δώσει μόνο τη διεύθυνση (χωρίς το ακριβές στίγμα και την περιοχή) καθώς ο άνδρας που την απειλούσε προσπαθούσε να της κλείσει το τηλέφωνο.

Από το κέντρο αστυνομικοί πήραν εντολή να διερευνήσουν όλες τις πιθανές διευθύνσεις, να βρουν την οικεία ώστε να διερευνήσουν υπόθεση ενδοικογενειακής βίας και να επέμβουν εάν και εφόσον χρειαστεί. Όταν δύο αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, έφτασαν στο σημείο, στο κουδούνι υπήρχε ένα γυναικείο όνομα το οποίο όμως δεν άνοιξε ποτέ. Παρ’ όλα αυτά βρήκαν τρόπο να εισέλθουν στην πολυκατοικία και ανεβαίνοντας τις σκάλες άκουσαν φωνές μέσα από συγκεκριμένο διαμέρισμα.

Οι αστυνομικοί χτύπησαν την πόρτα προκειμένου να διερευνήσουν την κατάσταση, όταν άκουσαν τον αλλοδαπό άνδρα να τους ζητά να φύγουν εξηγώντας ότι ο ίδιος δεν είχε άδεια παραμονής, ενώ δεν δίστασε να τους απειλήσει φωνάζοντας «θα σας σκοτώσω όλους».

Οι αστυνομικοί συνέχισαν να χτυπούν επίμονα το κουδούνι της πόρτας, καθώς άκουγαν τα ουρλιαχτά της γυναίκας και το κλάμα του ανήλικου παιδιού, ενώ παράλληλα ενημέρωναν τον δράστη πως αν δεν ανοίξει την πόρτα θα προβούν σε ενημέρωση του εισαγγελέα προκειμένου να τη διαρρήξουν.

Την ίδια στιγμή οι δύο αστυνομικοί ζήτησαν ενίσχυση της δύναμης τους η οποία άμεσα ανέβηκε στους τέσσερις με την ανταπόκριση του οχήματος της Πλατείας Δημοκρατίας, ενώ στο σημείο έφτασε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Όταν για δεύτερη φορά άκουσαν το σπαραγμό της γυναίκας, διέρρηξαν τελικά την πόρτα αντικρίζοντας τον δράστη να κραδαίνει μαχαίρι στα χέρια με το οποίο χτυπούσε τη γυναίκα στο λαιμό.

Άμεσα από τους αστυνομικούς δόθηκαν εντολές στον δράστη να πετάξει το μαχαίρι και να παραδοθεί, ωστόσο εκείνος ενώ σταμάτησε να χτυπά τη γυναίκα, μπροστά στα έντρομα μάτια του ανήλικου παιδιού, το οποίο είναι ΑμεΑ, έστρεψε το μαχαίρι στον εαυτό του και άρχισε να αυτοτραυματίζεται στον λαιμό. Την κατάλληλη στιγμή και πριν προλάβει να θέσει τέρμα στη ζωή του, οι αστυνομικοί με έγκαιρη και αποτελεσματική επέμβαση τον ακινητοποίησαν, του αφαίρεσαν το μαχαίρι και στη συνέχεια τον συνέλαβαν. Μάλιστα κατά την προσπάθεια αυτή, ένας αστυνομικός έσκισε το μπουφάν του ενώ ο έτερος φορούσε αλεξίσφαιρο και δεν κινδύνευσε.

Η γυναίκα που τραυματίστηκε – ευτυχώς ελαφρά- στο λαιμό μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο εφημερεύον νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, ενώ ο φερόμενος ως δράστης οδηγήθηκε στο ΑΤ Λευκού Πύργου, όπου διενεργείται προανάκριση.

Πηγή: grtimes.gr

Εiδήσεις σήμερα:

“Θεματοφύλακες του Συντάγματος”: δομή και πρώην μέλη της Χρυσής Αυγής

ΕΟΦ: Ανάκληση rapid test

Ακραίο ομοφοβικό επεισόδιο σε Γυμνάσιο