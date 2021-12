Ηράκλειο

Κρήτη: Πυροβολισμοί σε καφενείο μετά από καβγά

Αναστάτωση προκλήθηκε σε καφενείο καθώς βγήκαν τα… όπλα σε καυγά δύο ατόμων.



Περιστατικό πυροβολισμών, που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, διερευνά το Β' Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, εμπλέκονται δυο άτομα που νωρίτερα βρίσκονταν σε καφενείο της περιοχής. Από τους πυροβολισμούς προκλήθηκε αναστάτωση, ωστόσο δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα όταν ξεκίνησε ένας καυγάς ανάμεσα σε δύο άνδρες στην αυλή του καφενείου.

Ο καυγάς γρήγορα πήρε άγριες διαστάσεις με τους άνδρες να βγάζουν τα όπλα και να πυροβολούν. Στη συνέχεια έφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

