Πυροβολισμοί στην Γλυφάδα με έναν τραυματία

Ανθρωποκυνηγητό έχουν εξαπολύσει οι αστυνομικοί, αναζητώντας τους δράστες.

Συναγερμός σήμανε στην Αστυνομία μετά απο πυροβολσιμούς στην Γλυφάδα, με θύμα έναν άνδρα, ο οποίος έχει τραυματιστεί ελαφρά, σύμφωνα με πληροφορίες

Οι αστυνομικοί αναζητούν δύο δράστες

Ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας έσπευσαν στην περιοχή, για να συνδράμουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των δύο ανδρών, που σύμφωνα με πληροφορίες προσέγγισαν το θύμα τους και άνοιξαν πυρ εν ψυχρω εναντίον του.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο άνδρας βρισκόταν μέσα σε αυτοκίνητο, στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου, στην Γλυφάδα, όταν ξαφνικά τον πυροβόλησαν δύο άτομα που επέβαιναν σε μηχανή.

Το θύμα, ένας 43χρονος επιχειρηματίας, είχε σταματήσει στο φανάρι με το αυτοκίνητό του, όταν τον πλησίασαν οι δύο άγνωστοι και τον πυρόβόλησαν τουλάχιστον τέσσερις φορές, τραυματίζοντάς τον ψηλά στο χέρι και στον ώμο. Ακόμη δεν είναι γνωστό πόσες απο τις σφαίρε πέτυχαν τον επιχειρηματία.

Ο τραυματίας που δεν διατρέχει κίνδυνο ζωής, παραλήφθηκε απο διασώστες του ΕΚΑΒ και με ασθενοφόρο μεταφέρθηκε στο Τζάνειο Νοσοκομείο, στον Πειραιά.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής.

