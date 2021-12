Σέρρες

Σέρρες: άνδρας κάηκε μέσα στο αυτοκίνητό του

Συγκλονισμένη η τοπική κιοινωνία από το τραγικό περιστατικό.

Ένα τραγικό περιστατικό συνέβη στις Σέρρες και πιο συγκεκριμένα στον οικισμό της Χρυσοπηγής όταν ένας άνδρας έχασε τη ζωή του από φωτιά που ξέσπασε στο αυτοκίνητό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο άτυχος άνδρας, έγινε παρανάλωμα του πυρός και ο οδηγός βρέθηκε απανθρακωμένος.

Στο σημείο επιχείρησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και πιο συγκεκριμένα ένα όχημα της Π.Υ. Σερρών με τρεις άνδρες καθώς επίσης και το ανακριτικό της υπηρεσίας, η Αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Πηγή: diktyotv.gr

