Ηράκλειο: συλλήψεις για κοκαΐνη

Χειροπέδες σε δύο Έλληνες πέρασαν οι αστυνομικοί στο Ηράκλειο.

Δύο Έλληνες συνελήφθησαν χθες το απόγευμα σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου, κατηγορούμενοι για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Η σύλληψή τους πραγματοποιήθηκε σε επιχείρηση κατά τη διάρκεια της οποίας εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι δύο άνδρες. Ακολούθησαν έρευνες σε επιχείρηση και οικία όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 91,2 γραμμάρια κοκαΐνης σε 18 αυτοσχέδιες συσκευασίες, χρηματικό ποσό 3.585 ευρώ ως προερχόμενο από τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, δύο ζυγαριές ακριβείας, ναρκωτικά δισκία για τα οποία δεν υπήρχε απαιτούμενη ιατρική συνταγή και τρία κινητά τηλέφωνα.

Επιπλέον, κατασχέθηκε ΙΧΕ αυτοκίνητο ως μέσο διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Η προανάκριση συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου.

