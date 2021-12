Κεφάλλονια

Κεφαλονιά: Ανήλικος μπήκε σε σπίτι και έκλεψε 3000 ευρώ

Απίστευτο! Ανήλικος "ποντικός" τρύπωσε σε διαμέρισμα και έκλψε χιλιάδες ευρώ.

Ένας ανήλικος συνελήφθη χθες στην Κεφαλονιά από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Παλικής, για το αδίκημα της κλοπής.

Αναλυτικότερα, ο νεαρός αφαίρεσε από οικία στην περιοχή Κουρουπάτα το ποσό των 3.000 ευρώ. Σύμφωνα με την έρευνα της αστυνομίας ο ανήλικος χρησιμοποίησε ανασφάλιστο παράθυρο για να εισέλθει στην οικία.

Tο χρηματικό ποσό που είχε αφαιρεθεί, βρέθηκε στο πλαίσιο των ερευνών και επιστράφηκε στον κάτοχό του.

Η προανάκριση πραγματοποιήθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Παλικής Κεφαλληνίας.

