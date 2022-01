Εύβοια

Νοσοκομείο Χαλκίδας: αναφορές για γιατρό με κορονοϊό που έμεινε σε όλη την εφημερία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανησυχία επικρατεί για την κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.



Προβληματισμός επικρατεί για την κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας από την αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, δύο νέα κρούσματα εντοπίστηκαν την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Πρόκειται για μία ακόμη νοσηλεύτρια και έναν εκπαιδευόμενο γιατρό.



Ο γιατρός ο οποίος υποβλήθηκε σε μοριακό τεστ και βγήκε θετικό την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, σύμφωνα με πληροφορίες δεν έφυγε από το νοσοκομείο ενώ αντίθετα παρέμεινε μέχρι το πρωί της Πρωτοχρονιάς στη βάρδια του με κίνδυνο διασποράς σε ασθενείς και συναδέλφους στο νοσοκομείο.

Οι ίδιες πληροφοροίες αναφέρουν ότι ο γιατρός ήταν ασυμπτωματικός.

Ειδήσεις σήμερα:

Ιωάννα Παλιοσπύρου: Η φωτογραφία στο χριστουγεννιάτικο δέντρο και η ευχή για το 2022

Σκιάθος: η απειλή του συζύγου, η καταγγελία και η σύλληψη που “ακυρώθηκε”

Μοσχάτο: μαφιόζικη εκτέλεση άνδρα μπροστά στο παιδί του