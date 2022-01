Ηράκλειο

Ηράκλειο: Επιτέθηκε στη μητέρα του και την χτύπησε στο κεφάλι

Περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο Ηράκλειο. Η μητέρα κατήγγειλε τον 24χρονο γιος της, ο οποίος συνελήφθη.



Το πρώτο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο Ηράκλειο για το 2022 καταγγέλθηκε χθες στην Αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η καταγγελία έγινε από μια γυναίκα 46 ετών με καταγωγή από τη Ρουμανία, η οποία κατήγγειλε ότι χτυπήθηκε από τον 24χρονο γιο της τον οποίο απέκτησε με έναν Ηρακλειώτη.

Το περιστατικό έγινε στις 6 το απόγευμα της Κυριακής στο σπίτι της οικογένειας, σε δυτικό προάστιο του Ηρακλείου. Η 46χρονη ανέφερε ότι ο γιος της τη χτύπησε στο κεφάλι και στο πρόσωπο προκαλώντας της μώλωπες, ενώ της έσπασε και την τηλεόραση. Ο 24χρονος συνελήφθη.

