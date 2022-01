Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: αυτοκίνητο ανετράπη στην παραλιακή (εικόνες)

Φοβερό τροχαίο το βράδυ στη λεωφόρο Νίκης. Από θαύμα δεν υπήρξε θύμα.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας στη λεωφόρο Νίκης, στη Θεσσαλονίκη.

Το όχημα βγήκε εκτός πορείας, διέλυσε τους πασάλους στο δρόμο, ανετράπη και η ξέφρενη πορεία.

Το τροχαίο έγινε λίγο πριν από το Λευκό Πύργο και από θαύμα δεν υπήρχε στο σημείο περαστικός ή ποδηλάτης.

Οι δύο επιβαίνοντες στο όχημα βγήκα σώοι από το όχημα.

Πηγή: thes.gr

