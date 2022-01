Αιτωλοακαρνανία

Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας: Ολονυχτία πιστών έξω από τον Άγιο Σπυρίδωνα

Όλο το βράδυ κάθισαν έξω από τον Ιερό Ναό όπου βρίσκεται το σκήνωμα του μακαριστού Μητροπολίτη Κοσμά.

Έξω από τον Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνα, στο Μεσολόγγι παρέμειναν όλη τη νύχτα πιστοί.

Το σκήνωμα του Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας μεταφέρθηκε εκεί το βράδυ της Δευτέρας, λίγες ώρες αφού εκοιμήθη μετά από επιπλοκές του κορονοϊού.

Στην εκκλησία δεν επετράπη η είσοδος των πιστών, λόγω των μέτρων για την πανδημία, ενώ το πρωί τελέστηκε θεία λειτουργία χοροστατούντος του τοποτηρητή της χηρευούσης Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας και εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεος.

του μακαριστού Μητροπολίτη Κοσμά θα ξεκινήσει στις 15:00 το μεσημέρι και στην συνέχεια η ταφή του θα γίνει σύμφωνα με επιθυμία του ίδιου στην Ιερά Μόνη Εισοδίων της Θεοτόκου στην Μυρτιά Θέρμου.

Μέσα στο ναό θα υπάρχει περιορισμένος αριθμός ατόμων, όπως ορίζει το πρωτόκολλο για τον κορονοϊό.

