Λευκάδα: “άδειασε” σπίτι και μετέφερε τα κλοπιμαία με το αμάξι του ιδιοκτήτη

Μαζί με κινητές συσκευές αξίας, ο διαρρήκτης πήρε ηλεκτρικά ποδήλατα και μια… μοτοσικλέτα.

Ούτε... καρφίτσα, τρόπος του λέγειν, δεν άφησε σε εξοχική κατοικία στο Νυδρί της Λευκάδας ο αλλοδαπός που την διέρρηξε, προ λίγων ημερών.

Ο ατρόμητος δράστης μάλιστα, φόρτωσε τα κλοπιμαία του στο αυτοκίνητο του ιδιοκτήτη του σπιτιού και διέφυγε με αυτό, αλλά αργότερα εντοπίστηκε στην Φιλιππιάδα και συνελήφθη.

Ο δράστης είχε αρπάξει από το εξοχικό οικιακές συσκευές, μία μοτοσυκλέτα(!) και δύο ηλεκτρικά ποδήλατα αξίας 7.000 ευρώ, τα οποία είχε φορτώσει στο τζιπ του ιδιοκτήτη.

Όμως, το ταξίδι του είχε άδοξο τέλος, καθώς η κλοπή εξιχνιάστηκε άμεσα από το Αστυνομικό Τμήμα Ελλομένου Λευκάδας και συνελήφθη τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης από άνδρες της Ο.Π.Κ.Ε. και του Αστυνομικού Τμήματος Ζηρού.

Στο πλαίσιο της έρευνας, βρέθηκαν τα κλοπιμαία από τα οποία έλειπαν το ένα ποδήλατο ορισμένες από τις οικιακές συσκευές.

Ερευνάται αν ο δράστης πρόλαβε να τα πουλήσει ή να τα δώσει σε συνεργό του. Τα υπόλοιπα κλοπιμαία αποδόθηκαν στον ιδιοκτήτη του εξοχικού και ο διαρρήκτης είναι πλέον αντιμέτωπος με την Δικαιοσύνη.

