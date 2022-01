Αχαΐα

Αχαΐα: Θρίλερ με απανθρακωμένο πτώμα σε αυτοκίνητο (εικόνες)

Απανθρακωμένος βρέθηκε ένας άνδρας στο αυτοκίνητό του την Πέμπτη. Τα σενάρια που εξετάζονται.

Τα σενάρια για τον άνδρα που βρέθηκε απανθρακωμένος στο αυτοκίνητο του εξετάζουν οι Αρχές.

Το μακάβριο εύρημα έγινε όταν ένας ποδηλάτης είδε καπνό και φλόγες και ειδοποίησε τις Αρχές, το πρωί της Πέμπτης, στην επαρχιακή οδό Χρυσοπηγής – Λακκωμάτων του Δήμου Ερυμάνθου Αχαΐας.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, για την κατάσβεση και ανακάλυψαν μέσα και τη σορό του άνδρα.

Από το αυτοκίνητο οι Αρχές οδηγήθηκαν στο συμπέρασμα ότι, πρόκειται για όχημα 54χρονου κατοίκου Πατρών, ο οποίος διατηρούσε εξοχικό στην περιοχή. Η ταυτοποίησή του έγινε από τους συγγενείς του, που έσπευσαν στην περιοχή.

Στα πρώτα στάδια των ερευνών αποκλείστηκε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας και εξετάζονται δύο βασικά σενάρια.

Το επικρατέστερο είναι η φωτιά να προκλήθηκε από τροχαίο. Οι εκτιμήσεις θέλουν τον οδηγό να έχασε τον έλεγχο του οχήματος και να εξετράπη εκτός δρόμου, όπου και ανετράπη.

Εξετάζεται μάλιστα και το ενδεχόμενο ο άτυχος άνδρας να έχασε τις αισθήσεις του πριν την εκτροπή και γι’ αυτό δεν μπόρεσε να αντιδράσει και να απομακρυνθεί, εγκαίρως, από το αυτοκίνητο.

Στο δεύτερο σενάριο εξετάζεται το ενδεχόμενο της αυτοχειρίας, καθώς υπάρχουν σχετικές ενδείξεις.

Η φωτιά, πάντως, φέρεται να προκλήθηκε από έκρηξη στη μηχανή. Το όχημα μεταφέρθηκε στην Αστυνομία, όπου θα μεταβεί το Ανακριτικό της Πυροσβεστικής για να το εξετάσει.

Νεκροψία – νεκροτομή στη σορό του 54χρονουν αναμένεται να διενεργηθεί σήμερα.

Πηγή: pelop.gr

