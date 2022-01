Αργολίδα

Ερμιόνη: Φωτιά σε σπίτι, κάηκε κατάκοιτος άνδρας

Τραγωδία από φωτιά σε σπίτι. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής αλλά ήταν ήδη αργά.

Τραγωδία με έναν 85χρονο νεκρό στην Ερμιόνη Αργολίδας από φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο μετά τις 5 και μισή το απόγευμα εκδηλώθηκε φωτιά στη διώροφη κατοικία όπου κατοικούσε ο ηλικιωμένος με τη σύζυγο του.

Ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική που επενέβη άμεσα, όμως όταν οι πυροσβέστες μπήκαν στο σπίτι βρήκαν τον άνδρα απανθρακωμένο.

Όπως έγινε γνωστό, ο άτυχος άνδρας ήταν κατάκοιτος και προφανώς δεν μπόρεσε να απομακρυνθεί έγκαιρα. Η σύζυγός του απουσίαζε εκείνη την ώρα από την οικία τους.

Σορός ηλικιωμένου εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε διπλοκατοικία, στην Ερμιόνη Αργολίδας. Επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

