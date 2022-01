Ξάνθη

Τροχαίο: 21χρονος σκοτώθηκε στην Ξάνθη

Θρήνος για τον νεαρό οδηγό που "έσβησε" στην άσφαλτο. Τραυματίας ο συνοδηγός. Πώς συνέβη η τραγωδία.

Ένας νεαρός 21 ετών σκοτώθηκε τα ξημερώματα, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μεταλλική κολόνα φωτισμού, στο 2ο χλμ της επαρχιακής οδού Ξάνθης – Μαγγάνων.

Από την πρόσκρουση τραυματίστηκε και ο 28χρονος συνοδηγός του αυτοκινήτου, ο οποίος διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης μαζί με τον άτυχο οδηγό.

Προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Ξάνθης.

