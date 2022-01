Κοινωνία

Τροχαίο: Σκοτώθηκε νεαρός οδηγός ταξί, ενώ διέσχιζε τον δρόμο

Πως συνέβη η τραγωδία με θύμα τον πεζό νεαρό, που παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα. Θρήνος στην τοπική κοινωνία για το παλικάρι.

Ένας 25χρονος έχασε τη ζωή του τη νύχτα της Πέμπτης, προς την Παρασκευή, όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο.

Ειδικότερα ήταν γύρω στις 12 τα μεσάνυχτα, όταν ο 25χρονος επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο στο 5ο χλμ. του δρόμου Μεθώνης – Φοινικούντας στην Μεσσηνία, στις «Λάμπες», όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο, που οδηγούσε 69χρονος, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Ο νεαρός, που εργαζόταν ως οδηγός ταξί, τραυματίστηκε θανάσιμα βυθίζοντας στο πένθος τόσο την Καλλιθέα Μεσσηνίας, από όπου καταγόταν, όσο και την ευρύτερη περιοχή.

Πρόκειται για τον Δημήτρη Σαρδέλη, γιό του πρώην αντιδημάρχου Πύλου - Νέστορος Γιάννη Σαρδέλη.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, που διενεργείται για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, πραγματοποιήθηκε νεκροψία - νεκροτομή.

Πηγή: eleftheriaonline.gr

