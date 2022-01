Λασιθίου

Κρήτη: Ακόμη μια τραγωδία στην άσφαλτο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το δυστύχημα συνέβη όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε 22χρονη ξέφυγε από την πορεία του και ανατράπηκε.

Μία 22χρονη τραυματίστηκε θανάσιμα, λίγο μετά τις 11:00, σε τροχαίο που σημειώθηκε στην περιοχή της Νέαπολης Λασιθίου, στη θέση Κουρούνες.

Το όχημα που οδηγούσε η νεαρή γυναίκα, για άγνωστη αιτία, ξέφυγε από την πορεία του και ανετράπη, με αποτέλεσμα να καταπλακώσει την 22χρονη.

Άμεσα έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όμως η γυναίκα ήδη ήταν νεκρή.

Τις συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος διερευνά η αστυνομία.

Ειδήσεις σήμερα:

Κοζάνη: Πήγε να εμβολιαστεί κι έκλεψε φιαλίδιο με δόσεις εμβολίων

Κακοκαιρία “Διομήδης”: Πού υπάρχουν προβλήματα στο οδικό δίκτυο

Η Κέιτ Μίντλετον... σταρ του Χόλιγουντ (εικόνες)