Σέρρες

Σέρρες: Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε σε ρέμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακόμα ένα άτομο αγνοείται στην ίδια περιοχή. Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες.

Ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στον ορεινό όγκο του Λαγκαδίου, στο Δήμο Βισαλτίας Σερρών. Μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστες οι συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του, ενώ δεν κατέστη εφικτή η ταυτοποίησή του.

Από τις 12 το μεσημέρι είχε στηθεί έρευνα τόσο από την Αστυνομία όσο κι από την Πυροσβεστικήγια τον εντοπισμό του.

Είχε προηγηθεί κλήση στον τριψήφιο αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 μέσω του οποίου ενημερώθηκε η Διεύθυνση Αστυνομίας Σερρών και ξεκίνησαν οι αναζητήσεις. Σύμφωνα με την κλήση, στη συγκεκριμένη περιοχή αγνοούνταν τα ίχνη δύο ατόμων, ενός άνδρα και μίας γυναίκας.

Γύρω στις 4 μμ εντοπίστηκε νεκρός ο άνδρας από πυροσβέστες μέσα στο ρέμα. Η σορός του μεταφέρθηκε στο Κ.Υ. Νιγρίτας Σερρών.

Ειδήσεις σήμερα:

Εξαφάνιση ανηλίκων: βρέθηκαν τα δύο κορίτσια

Κορονοϊός – αντιεμβολιαστές: Το προφίλ των αρνητών

Κορονοϊός – Παιδίατροι: Οδηγίες για τον εμβολιασμό των παιδιών