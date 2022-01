Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Θαλάσσια χελώνα εντοπίστηκε νεκρή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ενημερώθηκε η αρμόδια υπηρεσία για την υγειονομική της ταφή.

(εικόνα αρχείου)

Θαλάσσια χελώνα καρέτα-καρέτα εντοπίστηκε νεκρή, στην παραλία Αγίας Τριάδας, στον Δήμο Θερμαϊκού.

Από το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Νέας Μηχανιώνας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης ενημερώθηκε η αρμόδια υπηρεσία για την υγειονομική της ταφή.

Οι θαλάσσιες χελώνες θεωρούνται είδος υπό εξαφάνιση και προστατεύονται από τη Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης.

Ειδήσεις σήμερα:

Ειρινικός: Τσουνάμι “χτυπά” τα νησιά μετά την έκρηξη ηφαιστείου (βίντεο)

Αιγαίο: Νέες τουρκικές υπερπτήσεις με drone

Σεμέδο: Τον χτύπησαν με ρόπαλα έξω από το σπίτι του