Χαλκιδική: Είχε μετατρέψει το σπίτι του σε... οπλοστάσιο!

Ο λόγος για έναν 66χρονο που συνελήφθη από τις Αρχές. Τι ενοτπίστηκε στο σπίτι του.

Συνελήφθη σε περιοχή της Χαλκιδικής, από αστυνομικούς της ομάδας δημόσιας ασφάλειας του τμήματος Ασφάλειας Πολυγύρου, ένας 66χρονος που κατείχε στο σπίτι του παράνομα ένα πιστόλι, τέσσερις κυνηγετικές καραμπίνες, ένα πιστόλι κρότου και ενενήντα εννέα φυσίγγια.

Στο μεταξύ, στη σύλληψη τριών ανδρών ηλικίας 19, 26 και 35 ετών προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στην Ημαθία. Όπως προέκυψε από έρευνα, οι συλληφθέντες χθές το πρωί, διέρρηξαν σταθμευμένο αυτοκίνητο, από όπου αφαίρεσαν μία τσάντα που περιείχε το χρηματικό ποσό των 7.745 ευρώ και κοσμήματα, αξίας 3.130 ευρώ, σύμφωνα με δήλωση της παθούσας. Τα κλοπιμαία βρέθηκαν στην κατοχή τους και αποδόθηκαν στην ιδιοκτήτρια του αυτοκινήτου. Από την περαιτέρω έρευνα, προέκυψε ότι δυο μέρες πριν, σε διαφορετική περιοχή της Ημαθίας, είχαν επίσης διαρρήξει σταθμευμένο όχημα, από όπου είχαν αφαιρέσει το χρηματικό ποσό των 500 ευρώ. Επιπλέον, ο 19χρονος μαζί με συνεργό του, είχαν διαρρήξει προχθές το μεσημέρι στη δυτική Θεσσαλονίκη και τρίτο αυτοκίνητο, από όπου είχαν αφαιρέσει δύο τραπεζικές κάρτες και διάφορα προσωπικά έγγραφα και αντικείμενα.

Το όχημα που χρησιμοποιούσαν οι νεαροί κατασχέθηκε από τους αστυνομικούς, ενώ προανάκριση διενεργεί το τμήμα Ασφάλειας Βέροιας.

